Tra poco potrete provare gratis il nuovo gioco di Game of Thrones

Il 2025 porterà sicuramente tanti videogiochi inediti, e tra questi c'è anche Game of Thrones: Kingsroad, che si è mostrato nuovamente annunciato anche una beta gratis in arrivo.

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay per Game of Thrones: Kingsroad, il titolo in arrivo su iOS e Android, circa un mese dopo il suo debutto al The Game Awards 2024 a sorpresa. Ma non preoccupatevi, perché il titolo sarà giocabile anche su PC tramite un Windows Launcher.

Nel nuovo video, che potete trovare qui sotto, possiamo vedere uno sguardo ravvicinato al combattimento e all’esplorazione, suggerendo che il gioco presenterà un mondo aperto con un certo grado di libertà per i giocatori.

Eccolo qui:

Il titolo sviluppato da Netmarble avrà un sistema di combattimento sembra basarsi su scontri dinamici, con la possibilità di utilizzare armi diverse per variare lo stile di gioco.

Per quanto riguarda l’esplorazione, il trailer mostra attività come missioni affidate da personaggi importanti della serie e la ricerca di tesori in rovine abbandonate.

Il video rivela anche alcune delle ambientazioni che sarà possibile esplorare, spaziando da campi erbosi a rovine decadenti e, a quanto pare, persino le strade delle principali città.

Non c'è ancora una data di uscita per Game of Thrones: Kingsroad, se non un generico 2025. Tuttavia sarà anche possibile partecipare a breve a un beta test chiuso, disponibile dal 16 al 22 gennaio per i giocatori negli Stati Uniti, in Canada e in alcune regioni d’Europa.

Per i fan di Game of Thrones è un'occasione per tornare nel mondo di Westeros dopo il finale della discussa serie TV (la trovate su Amazon) e la speranza è che sia un buon gioco in generale in arrivo quest'anno.

Per quanto riguarda lo sviluppatore Netmarble, il team è stato di recente colpito anche da licenziamenti di massa, tra i primi del 2025 per altro.