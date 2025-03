Tornano le Uova di Pasqua PlayStation: vinci PS5 e Astro Bot

Sony Interactive Entertainment Italia e KitKat rinnovano la loro collaborazione per le festività pasquali con un’iniziativa che farà felici sia i gamer che gli amanti del cioccolato.

Tornano infatti le esclusive uova di Pasqua PlayStation, questa volta dedicate all’universo di Astro Bot, l’amatissimo robottino protagonista dell’iconico platform per PlayStation 5.

Le uova PlayStation – KitKat saranno disponibili al prezzo consigliato di 9,49€, proposte in due gusti irresistibili: cioccolato al latte, perfetto per i più giovani, e cioccolato al caramello, entrambi arricchiti da croccanti pezzetti di wafer KitKat.

Il tutto avvolto in un packaging che celebra l’iconografia di Astro Bot e l’universo PlayStation.

Ma le vere sorprese sono all’interno: ogni uovo conterrà un KitKat Bunny e un voucher per una settimana di PlayStation Plus Premium, il servizio che permette di accedere a una libreria sconfinata di giochi su PS4, PS5 e PC, oltre a titoli mensili, prove esclusive e la modalità multigiocatore online.

E per rendere il tutto ancora più speciale, Sony e KitKat lanciano un esclusivo concorso attivo fino al 31 maggio 2025.

Acquistando un uovo PlayStation – KitKat, si potrà partecipare all’estrazione di una PlayStation 5 e una copia fisica di Astro Bot, il gioco sviluppato da Team Asobi, premiato come Game of the Year 2024.

E se la fortuna è davvero dalla vostra parte, all’interno dell’uovo potreste trovare il mitico Golden Ticket a forma di Astro Bot, che garantisce la vincita immediata della console e del gioco.

Vedi l'uovo su Amazon

Proprio come accaduto anche lo scorso anno, si tratta quindi di in’occasione imperdibile per celebrare la Pasqua tra dolcezza e divertimento videoludico, immergendosi nell’universo PlayStation con un tocco di croccantezza firmato KitKat.

Insomma, un’iniziativa golosa e divertente che unisce due passioni intramontabili: il cioccolato e i videogiochi. Un’ottima scusa per concedersi un momento di dolcezza… e magari tentare la fortuna con il Golden Ticket!