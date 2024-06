Tomb Raider: The Last Revelation Remake è un sogno, e un fan lo ha creato

La serie di Tomb Raider sta vivendo un momento decisamente d'oro, a cui si sommano ora alcuni omaggi realizzati da fan davvero niente male.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) la serie infatti continuerà in svariate direzioni.

Basti pensare alla serie animata in dirittura d'arrivo su Netflix e prevista verso la fine dell'anno.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, un fan project ha re-immaginato Tomb Raider: The Last Revelation ma con Angelina Jolie dal film Tomb Raider: Lara Croft e in Unreal Engine 5.

All'inizio di questa settimana, l'artista Lorenzo ha condiviso un nuovo video cinematografico, questa volta con la Jolie e Christoph Walz.

In questo teaser cinematografico, Angelina Jolie interpreta Lara Croft e Christoph Walz è il mentore Werner Von Croy. Il risultato finale lo trovate poco sopra, nel player dedicato.

Per creare questi personaggi, l'artista non ha utilizzato alcuno strumento di AI o deepfake per la creazione degli asset, dell'ambiente, dei volti dei due attori e dell'audio.

Sebbene Lorenzo non abbia utilizzato alcuno strumento di IA, ha utilizzato gli asset di Megascan: l'artista ha utilizzato Metahuman di UE5, insieme a Texturing XYZ per la testurizzazione della pelle e i capelli dal negozio di scansioni 3D.

Entrambi i modelli 3D in-game di Angelina Jolie e Christoph Walz assomigliano agli attori stessi, tanto che l'idea di un remake di The Last Revelation con alcune star di Hollywood è assolutamente sensato (peccato solo che non lo vedremo mai).

Sempre per quanto riguarda la saga di Tomb Raider, un altro fan a quanto pare sta anche lavorando a un remake in UE5 di Tomb Raider: Legend, davvero niente male.

Ma non solo: un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è disponibile gratis ormai da diverse settimane.