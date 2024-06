Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ha una data su Netflix

Lara Croft si prepara ad arrivare su Netflix con Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, tornato ora con il primo trailer e una data di uscita.

Da quello che è possibile capire, Lo show si ispirerà alla cosiddetta serie "Survivor" di Crystal Dynamics nata nel 2013 (che trovate anche su Amazon), per raccontare una storia inedita sulla piattaforma di streaming.

La serie animata, di cui si era solo accennato nel 2021 per la prima volta, torna ora con un trailer vero e proprio e un'uscita fissata per il 2024.

Netflix ha annunciato che la nuova serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft debutterà il 10 ottobre 2024.

Il personaggio della serie animata sarà doppiato da Hayley Atwell e l'avventura stessa «esplorerà antichi misteri e scoprirà verità perdute» attraverso ogni sorta di «destinazioni mozzafiato e pericolose».

Ecco qualche dettaglio in più via Netflix:

«Dopo gli eventi della serie Survivor, Lara Croft ha abbandonato i suoi amici per imbarcarsi in avventure in solitaria sempre più pericolose. Ma deve tornare a casa quando un pericoloso e potente artefatto cinese viene rubato da Croft Manor da un ladro con un'inquietante connessione personale.

Il suo audace inseguimento la porterà in un'avventura intorno al mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove sarà costretta a confrontarsi con il suo vero io e a decidere che tipo di eroe vuole diventare.»