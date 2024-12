Tomb Raider: The Crypt of Chronos non è un videogioco, ma non sembra male

Iconiq Studios ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo gioco da tavolo Tomb Raider: The Crypt of Chronos, in uscita nel 2025.

Il gioco, che sarà lanciato su Kickstarter a fine maggio, includerà una miniatura di Lara Croft e offrirà diverse modalità di gioco ispirate alla celebre serie di videogiochi.

The Crypt of Chronos mira a catturare l'essenza della saga di Tomb Raider (che trovate su Amazon), concentrandosi su esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti.

La trama vede Lara Croft in viaggio sull'isola di Kairos alla ricerca di un artefatto che controlla il tempo, affrontando terreni pericolosi, trappole insidiose e il noto antagonista Natla Technologies (via IGN US).

Tra le modalità di gioco annunciate c'è la "Adventure Book Mode", un'esperienza strutturata e guidata dalla storia con missioni della durata di 20-60 minuti.

Per sessioni più lunghe, la "Campaign Mode" offrirà un'esperienza di esplorazione libera su una vasta mappa dell'isola, con una durata di circa tre ore e locations e missioni generate casualmente per aumentare la rigiocabilità.

Sebbene pensato principalmente per il gioco in solitaria, Tomb Raider: The Crypt of Chronos permetterà anche di giocare in cooperativa.

Più giocatori potranno collaborare per risolvere i problemi e completare le sfide che Lara dovrà affrontare.

La miniatura di Lara Croft inclusa nel gioco la ritrae nella sua iconica posa con le doppie pistole, in piedi su una colonna con un sorriso sicuro. Questa rappresentazione mira a catturare l'essenza del personaggio tanto amato dai fan.

Il lancio di Tomb Raider: The Crypt of Chronos si inserisce in un periodo di grande fermento per il franchise. Recentemente è stata rilasciata la serie animata Netflix Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, mentre sono in corso trattative per un adattamento live-action su Prime Video con l'attrice Sophie Turner.

Inoltre, il 14 febbraio 2025 usciranno le versioni rimasterizzate di Tomb Raider IV, V e VI.