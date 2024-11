Tomb Raider IV-VI Remastered avrà una modalità molto amata, e non solo

La leggendaria serie di Tomb Raider torna il 14 febbraio con il lancio di Tomb Raider IV-VI Remastered, una collezione rimasterizzata dei classici capitoli della saga di Lara Croft.

L'annuncio è stato dato dagli sviluppatori, che hanno svelato alcune delle nuove funzionalità incluse in questa versione aggiornata (via PS Blog).

Tra le principali novità spicca l'introduzione della Modalità Foto, che permetterà ai giocatori di catturare e condividere i momenti più emozionanti delle loro avventure.

Questa funzionalità, molto apprezzata dai fan, consentirà di immortalare scene iconiche mentre si esplorano le piramidi egizie in The Last Revelation, ci si infiltra in complessi di alta sicurezza in Chronicles o si svelano oscuri segreti per le vie di Parigi in The Angel of Darkness.

La Modalità Foto includerà diverse opzioni per personalizzare gli scatti, come nuove pose e costumi aggiuntivi rispetto a quelli già presenti in Tomb Raider I-III Remastered, la possibilità di impostare angoli di camera, profondità di campo ed effetti zoom, un'ampia gamma di espressioni facciali per Lara e l'integrazione fluida nel gameplay, attivabile in qualsiasi momento.

Oltre alla Modalità Foto, gli sviluppatori hanno anticipato altre novità come nuovi obiettivi collezionabili e grafiche uniche che renderanno omaggio alla storia del franchise. Sono stati anche mostrati due nemici storici in una nuova veste grafica: il Bronze Bull e il terrificante Minotauro di The Last Revelation.

Tomb Raider IV-VI Remastered sarà disponibile dal 14 febbraio 2025 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

