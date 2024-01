Soul Reaver Remake in Unreal Engine esiste, grazie a un fan

Crystal Dynamics non ha ancora deciso se e quando far rivivere la saga di Legacy of Kain dopo il passaggio a Embracer Group, tanto che il futuro della saga è oscuro.

Da tempo i fan sperano infatti che la serie con protagonisti Kain e Raziel possa finalmente tornare (per i nostalgici c’è sempre Amazon), sebbene al momento non c'è stato alcun annuncio ufficiale.

Sondaggi a parte, la cui affluenza di utenti sembra aver dato i risultati sperati, un ritorno del franchise in tempi brevi è da escludere.

Ora, dopo che un artista si era portato avanti con il lavoro, realizzando il suo remake di Soul Reaver, a quanto pare è il turno di un rifacimento in Unreal Engine realmente sorprendente.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Soul Reaver Remake è un gran bel progetto a cura del bravissimo Ali Aljaber.

Ali ha condiviso un video che mostra il gioco in azione (lo trovate nel player poco più in alto): Raziel può volare, combattere, arrampicarsi e interagire con interruttori e scatole.

Il prossimo aggiornamento si concentrerà sui poteri magici e su alcuni nemici erranti, e non vediamo l'ora di vederlo.

Ovviamente, ricordiamo che il lavoro di Ali è realizzato senza alcuno scopo di lucro, né è previsto il rilascio di un fan remake completo dedicato all'avventura di Raziel, anche se la speranza è sempre l'ultima a morire.

Restando in tema, ricordiamo anche che alcuni mesi fa è stato rilasciato un HD Texture Pack per il classico Legacy of Kain Soul Reaver, da ora disponibile in forma gratuita.

Ma non solo: nei mesi scorsi un artista ha deciso di realizzare alcune opere a tema Soul Reaver realmente sorprendenti.

Infine, settimane fa il bravissimo Gilberto Magno ha realizzato altri concept relativi a un vero e proprio remake del primo Legacy of Kain Soul Reaver.