Tomb Raider, il fan remake del primo capitolo è gratis

Tomb Raider I-III Remastered è uscito da pochi giorni, ma a quanto pare ora è tempo di parlare di un fan remake del primo Tomb Raider messo a disposizione gratuitamente.

Archiviato ormai Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) gli appassionati stanno infatti riscoprendo le prime avventure dell'archeologa.

Nella nostra recensione della trilogia rimasterizzata vi abbiamo detto che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft».

In attesa di scoprire cosa Crystal Dynamics ha in serbo per il futuro, qualcuno ha dato via a un vero e proprio remake dei fan, gratis.

Come riportato anche da DSO Gaming, "AngelOfDarkness" ha rilasciato un remake gratuito del primo capitolo della saga di Tomb Raider, chiamato Tomb Raider Redux.

Il gioco è ancora disponibile per il download, quindi assicuratevi di ottenerlo finché siete in tempo.

Entrando nei dettagli, AngelOfDarkness ha re-immaginato il primo capitolo grazie al Tomb Raider Level Editor.

Questo fan remake combina elementi dell'inedita Anniversary Edition di Core con Tomb Raider Anniversary di Crystal Dynamic. Quindi, consideratelo come un bel mix tra i due e con una serie di idee originali.

Come potrete vedere nel video di gameplay, i movimenti di Lara sono stati rivisti e il gioco è davvero migliorato, non solo per quanto riguarda la grafica.

Non aspettatevi però nessun effetto Ray Tracing, sebbene il modello 3D di Lara sia stato migliorato.

In ogni caso, chi è interessato può scaricare Tomb Raider Redux da questo indirizzo.

Ma non solo: i fan di Lara possono anche provare Tomb Raider Caves HD Remaster Project. Si tratta di un rifacimento amatoriale della mappa Caves del primo gioco con il Tomb Raider 4 Engine.

Infine, gli appassionati di Tomb Raider saranno felici di sapere che la trilogia remaster è partita decisamente bene lato vendite, perlomeno su PC.