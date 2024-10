Tomb Raider a meno di 4 euro su console e PC, ma per poco

È partita l’ennesima occasione per recuperare un classico di Square Enix. E stavolta, il colpo di marketing colpisce una delle icone più indistruttibili del gaming: Tomb Raider: Definitive Edition.

Lara Croft torna a far parlare di sé, ma non con una nuova avventura. No, stavolta è il turno degli sconti.

E sì, sembrerebbe l'ennesima occasione per chi non si è mai lasciato sedurre dalla regina delle archeologhe virtuali (che trovate anche su Amazon).

La versione Definitive Edition del reboot di Tomb Raider è ora disponibile a prezzo ridotto su PlayStation, Xbox, così come la versione base su PC.

Su Xbox Store il gioco è offerto a soli 3,99 euro, così come anche su PlayStation Store, mentre su Steam l'offerta è ancora più bassa, ossia soli 2,24 euro per la versione base del gioco.

Ma attenzione, c'è un "piccolo" dettaglio che fa tutta la differenza. L’offerta è valida solo per pochi giorni, ossia fino al 24 ottobre prossimo.

Una finestra temporale ristretta, insomma, che sa tanto di mossa psicologica per spingere chi è incerto a cliccare sul tasto “acquista ora”. Insomma, ci siamo capiti.

Per chi non lo sapesse, Tomb Raider: Definitive Edition nasce come un’operazione di restyling e ottimizzazione che rende giustizia al reboot del 2013.

Una versione ripulita, rivisitata e rielaborata graficamente, ma pur sempre la stessa avventura che i più affezionati hanno già completato diverse volte.

Tuttavia, per chi è rimasto indietro, potrebbe essere la scusa perfetta per riscoprire Lara Croft in tutto il suo splendore, con texture e performance migliorate.

Insomma, se non l’avete ancora giocato, fateci un pensierino. D’altra parte, chi conosce il mondo dei saldi lo sa bene: questo genere di offerte non è mai davvero a tempo indeterminato.

Restando in tema, avete letto che è stato annunciato che la saga di Tomb Raider ha raggiunto i 100 milioni di copie vendute?

Senza contare anche il remaster dei classici Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness, che arriverà il 14 febbraio 2025.