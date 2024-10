Tomb Raider IV-VI Remastered annunciato ufficialmente

La serie Tomb Raider torna con il remaster dei capitoli IV-VI, in uscita il 14 febbraio 2025 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Aspyr e Crystal Dynamics hanno annunciato la rimasterizzazione di Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness, completando così la collezione dei sei giochi originali sviluppati da Core Design.

Questa nuova raccolta permetterà ai fan di rivivere alcune delle avventure più oscure di Lara Croft con grafica e controlli modernizzati, mantenendo al contempo l'essenza dei giochi classici (via PS Blog).

I tre titoli coprono un arco narrativo che va dalla ricerca dell'Amuleto di Horus in Egitto fino alla fuga di Lara come ricercata per l'omicidio del suo mentore.

I giochi offriranno la possibilità di alternare tra grafica classica e rimasterizzata, permettendo ai giocatori di apprezzare i miglioramenti visivi apportati ad ambienti, personaggi e artefatti. Sarà possibile scegliere tra i controlli originali "tank-style" e un sistema di movimento più moderno e fluido.

Tra le novità introdotte figurano le barre della salute dei boss, oltre 150 trofei da sbloccare e una modalità foto ampliata con nuove pose. Gli sviluppatori promettono di mantenere intatte le sfide e i puzzle che hanno reso celebre la serie, introducendo al contempo meccaniche inedite come lo stealth in Chronicles.

Crystal Dynamics e Aspyr hanno ringraziato la community di Tomb Raider per il supporto, affermando: «La vostra dedizione ci ha ispirato a riportare queste classiche avventure di Core Design nel miglior modo possibile. Siamo grati di poter condividere questa collezione rimasterizzata con voi».

L'uscita di Tomb Raider IV-VI Remastered su PS4, PS5, PC, Xbox e Switch segna un importante capitolo nella storia del franchise, permettendo sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori di esplorare alcune delle avventure più iconiche e controverse di Lara Croft.

Con questa raccolta si completa la rimasterizzazione dell'intera esalogia originale, offrendo un'opportunità unica per rivivere le origini della celebre archeologa. Se volete sapere cosa ne penso della prima compilation classica dedicata a Tomb Raider, cliccate qui.