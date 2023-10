Tomb Raider 2, qualcuno ha realizzato il remake... ma in 2D

Lara Croft è uno dei personaggi più importanti del mondo dei videogiochi, con la serie di Tomb Raider divenuta con gli anni un cult, specie i capitoli a 32-bit.

Basti pensare alla mole di giochi e non solo disponibili per farsi un'idea della portata del franchise.

Advertisement

Nello specifico, non è la prima volta che il classico Tomb Raider 2 viene trasformato dai fan, come quello che ha ricreato il livello nella Maria Doria in chiave next-gen.

E se qualcuno si è divertito a portare il primo capitolo di Tomb Raider su Game Boy Advance (ed è bellissimo) qualcuno si è spinto ancora oltre.

Come riportato anche da Eurogamer, un abile fan di Tomb Raider ha reimmaginato il secondo gioco della serie classica come un side-scroller 2D/3D, per un remake - se così possiamo definirlo - davvero particolare.

Creata da Delca, questa avventura a scorrimento laterale vede Lara farsi strada tra Venezia, la Grande Muraglia cinese e, naturalmente, Croft Manor alla ricerca del Pugnale di Xian.

Tuttavia, questa volta l'archeologa più famosa del mondo può muoversi solo in avanti e indietro, e non nelle tre dimensioni come nel gioco originale.

Delca è tuttavia rimasto fedele alle ambientazioni, ai suoni e alle sensazioni generali dell'originale, ma da una prospettiva completamente nuova.

Inoltre, potete dare un'occhiata agli altri progetti di Delca ispirati a Tomb Raider qui. Ma non solo: ricordiamo che lo stesso e talentuoso autore sta attualmente lavorando anche a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Restando in tema, la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider sarà disponibile su tutte le piattaforme, non solo su Switch, al lancio del prossimo anno.

Per concludere, i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Miss Croft li trovate nella classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.