Todd Howard non voleva affatto Troy Baker per Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Che ci crediate o no, anche un doppiatore celebre come Troy Baker (Joel in The Last of Us) potrebbe vedersi rifiutato per una produzione. Sarebbe successo per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, se solo l'artista non avesse convinto tutti a... colpi di voce.

A confidarlo è stato Todd Howard, produttore esecutivo del gioco e volto celebre di Bethesda Game Studios, che ai microfoni di Rolling Stones ha svelato come si sono svolte le audizioni per trovare una voce a Indy – che riprende invece (e giustamente) le fattezze di Harrison Ford. Ma per la voce come fare?

Advertisement

Howard e Baker si sentirono privatamente per il ruolo, ma il primo disse di preferire la messa in piedi di un casting ampio, per individuare la voce perfetta per Indy.

«Per questo progetto, ambientato in uno specifico periodo storico, abbiamo svolto una selezione molto ampia» ha spiegato Howard, rievocando le fasi dei provini per i doppiatori. E, nemmeno a dirlo, alla fine a emergere tra le tante voci proposte è stata proprio quella di Baker.

Contattandolo in video chiamata su Zoom, Howard gli fece sapere che «abbiamo fatto un test permettendo di scegliere alla cieca. E sei stato scelto ogni volta».

Non c'è stata competizione per gli altri artisti, insomma: chiamati a decidere quale fosse la voce ideale per Indy, gli interpellati hanno sempre scelto Troy Baker senza nemmeno sapere che si trattava di Troy Baker.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è atteso su PC e Xbox Series X|S per il 9 dicembre, mentre esordirà su PS5 la prossima primavera. Sarà incluso anche in Game Pass Ultimate e, nei giorni scorsi, il nostro Marcello Paolillo è volato a Londra per giocare le prime ore in compagnia dell'archeologo.