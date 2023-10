The Witcher torna questo mese, ma non in un videogame

Geralt di Rivia dovrebbe aver concluso le sue avventure nel mondo dei videogiochi, ma a quanto pare la serie di The Witcher è in ogni caso destinata a tornare in un vero e proprio gioco da tavolo.

Le avventure dell'eroe del Continente sono arrivate alla fine con il terzo capitolo (che trovate su Amazon) ed ora è arrivato il momento di guardare a progetti trasversali.

Ora, dopo che di recente è stata mostrata un'ideale versione LEGO di The Witcher davvero molto affascinante, è ora il momento di un altro progetto realmente interessante

No, non stiamo parlando dello spin-off di Monopoly dedicato proprio The Witcher, ma di un gioco che non potrà non intrigare i fan più sfegatati.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, CD Projekt RED ha nuovamente collaborato con Go On Boards per creare un altro gioco da tavolo, The Witcher: Path Of Destiny.

Lo sviluppatore aveva già collaborato con la compagnia per creare The Witcher: Old World, ma a quanto pare non è finita qui.

The Witcher: Path of Destiny è infatti un gioco per un massimo di cinque giocatori, ognuno dei quali assume il controllo di un personaggio della serie.

Tra questi Geralt, Ciri, Yennefer, Vessimir e Dandelion. Il gioco inizia quando si seleziona la storia che si desidera giocare, familiare ai fan di lunga data.

Per giocare, i partecipanti alla partita devono pescare le carte, valutare il tabellone e decidere dove andare e cosa fare, utilizzando le carte per ottenere un vantaggio o per cambiare elementi del tabellone a loro favore.

Ogni carta indica un'azione, quindi giocandole in sequenza si crea una storia del tutto unica per il proprio personaggio.

Man mano che il gioco procede, l'avventura si espanderà in nuove aree, prima di arrivare al finale e all'epilogo. I giocatori determinano quindi chi ha più punti, dichiarando così il vincitore.

Anche se non è l'annuncio del gioco che i fan speravano, sarà almeno un buon modo per ammazzare il tempo mentre il prossimo videogioco della serie viene sviluppato.

The Witcher: Path Of Destiny sarà infatti lanciato il 19 ottobre, quindi l'uscita è dietro l'angolo.

Restando in tema, si pensava che lo sviluppo di The Witcher 4 avrebbe messo i bastoni tra le ruote proprio al gioco di ruolo da tavolo dedicato al franchise.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella sua ultima versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.