The Witcher 4 sta rendendo "impossibili" i lavori su un altro progetto

The Witcher 4, come sappiamo, sarà l'inizio di una nuova saga probabilmente slegata alle vicende di Geralt di Rivia.

Le avventure dello Strigo sono infatti arrivate a conclusione con il terzo capitolo (che trovate su Amazon) e quindi è il momento di guardare oltre.

Del resto, CD Projekt RED ha confemato che la serie di progetti in lavorazione dello studio si trovano tutti «in fasi diverse» dello sviluppo.

Ora, dopo che di recente CDPR ha rivelato nuovi dettagli sullo stato di avanzamento del prossimo gioco del franchise di The Witcher (noto come Polaris),

Come riportato anche da GamesRadar, sembra però che lo sviluppo del gioco abbia messo i bastoni tra le ruote a un altro progetto, ossia il gioco di ruolo da tavolo dedicato a The Witcher.

Commentando a IGN US la "deludente" pausa nello sviluppo, lo sviluppatore principale del tabletop RPG in questione, Cody Pondsmith, ha dichiarato di «non avere ancora una tempistica, poiché molte cose sono ancora in sospeso» con The Witcher 4.

A causa della loro natura interconnessa (il gioco di ruolo è ambientato tra il secondo e il terzo videogioco, ed entrambi i team comunicano regolarmente per assicurarsi che condividano un canone coerente), a quanto pare non si potrà fare molto finché Polaris non sarà più avanti nello sviluppo.

Sebbene non sia stato confermato il motivo esatto per cui il gioco di ruolo carta e penna è stato sospeso, è presumibile che sia dovuto al fatto che le trame di The Witcher 4 non sono ancora state definite.

Nel post originale che annunciava questo ritardo, Pondsmith ha fatto notare che il suo team «ha avuto innumerevoli riunioni che hanno coperto giorni di tempo per discutere la storia del Continente e la direzione del franchise. Ci siamo resi conto che al momento sarebbe estremamente difficile o forse impossibile continuare a lavorare sulla linea di TTRPG di The Witcher e mantenere il collegamento con i piani imminenti di CD Projekt».

Tuttavia, l'RPG da tavolo di The Witcher non è "morto". Nella sua conversazione con IGN US, Pondsmith ha detto che il team lavorerà invece su «contenuti scaricabili gratuitamente sul nostro sito web, incentrati su concetti consolidati del canone di Witcher che non saranno toccati da The Witcher 4». Insomma, aspettiamo e vedremo.

Nel frattempo è il momento di concentrarsi sull’espansione di Cyberpunk 2077, ossia Phantom Liberty, che arriverà ufficialmente proprio questo mese.

Ma non solo:se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.