Geralt si "compra" tutta Rivia, ma non in un videogioco

Il prossimo The Witcher 4, come sappiamo, forse metterà da parte le vicende di Geralt di Rivia, il quale è in ogni caso destinato a tornare in un gioco da tavolo.

Le avventure dello Strigo sono infatti arrivate a conclusione con il terzo capitolo (che trovate su Amazon) ed ora è arrivato il momento di guardare avanti.

Ora, dopo che di recente è stata mostrata un'ideale versione LEGO di The Witcher (davvero molto bella), è ora il momento del Monopoly ufficiale.

Come riportato anche da Polygon, il prossimo franchise ad aggiungersi al numero quasi infinito di spin-off di Monopoly è proprio The Witcher.

Monopoly: The Witcher è ora disponibile al prezzo di 44,99 dollari presso l'editore The Op.

Questi si aggiunge ad alcune grandi varianti del classico gioco da tavolo basato sulle proprietà immobiliari, tra cui Dungeons & Dragons, Law & Order, Animal Crossing e molti altri.

Oltre a fornire nomi appropriati alla storia per le carte Community Chest (Bounty) e Chance (Law of Surprise), i giocatori competeranno per comprare, vendere e scambiare mostri celebri del franchise, come la spaventosa Bruxa.

Le regole di questa edizione del Monopoly sono le stesse di qualsiasi altra variante: mandare in bancarotta gli avversari e rimanere l'ultima persona in affari.

Tuttavia, in quanto edizione speciale, questa versione è confezionata con i propri gettoni a tema Witcher, tra cui Kaer Mohren, un Libro Fiammeggiante, un Teschio di Cristallo, un Liuto e "Rutilia sul Tetto" (riferimento a un glitch molto noto ai fan in The Witcher 3: The Wild Hunt).

Infine, lo sviluppo di The Witcher 4 avrebbe messo i bastoni tra le ruote a un altro progetto, ossia il gioco di ruolo da tavolo dedicato al franchise.