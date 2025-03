The Witcher S4 avrà un personaggio esclusivo dei videogiochi

L'universo di The Witcher si prepara ad una svolta significativa che farà discutere appassionati di letteratura e videogiochi.

La quarta stagione della serie Netflix non si limiterà a presentare il nuovo volto di Geralt di Rivia, ma introdurrà per la prima volta un personaggio esclusivo dei videogiochi, segnando un cambio di rotta nella filosofia produttiva dello show.

Fino ad oggi, infatti, il team creativo si era rigorosamente attenuto al materiale originale di Andrzej Sapkowski, limitandosi a piccoli ammiccamenti verso l'universo videoludico di CD Projekt RED (che trovate su Amazon), come la celebre scena della vasca da bagno con Henry Cavill.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Redanian Intelligence, l'attore Jack Myers entrerà nel cast interpretando il Conte Roderick de Wett, personaggio finora apparso esclusivamente nel primo capitolo della saga videoludica di The Witcher.

Myers, noto per le sue interpretazioni in produzioni del calibro di The Crown e Call the Midwife, nonché per le sue performance vocali in titoli come Elden Ring e Dying Light 2, darà vita a questo controverso aristocratico nilfgaardiano.

Roderick de Wett non è certamente tra i personaggi più memorabili del videogioco, ma la sua introduzione rappresenta un precedente significativo per la serie.

Membro dell'Ordine della Rosa Fiammeggiante, viene descritto come un individuo particolarmente spregevole e arrogante, tanto che lo stesso Geralt non nutre alcuna simpatia nei suoi confronti.

Nonostante Roderick sia un personaggio esclusivo del videogioco, esiste un potenziale collegamento con la saga letteraria. Nei romanzi compare infatti un nobile nilfgaardiano chiamato Joachim de Wett.

Il legame sembra rafforzato dal fatto che anche in The Witcher 3: Wild Hunt è possibile trovare il teschio di Joachim, suggerendo un probabile legame familiare tra i due personaggi.

La decisione di attingere all'universo videoludico rappresenta una piccola rivoluzione per una produzione che finora aveva mantenuto una linea di separazione piuttosto netta tra le due interpretazioni dell'opera di Sapkowski.

Gli appassionati dell'universo di The Witcher si trovano ora di fronte a un interessante esperimento di contaminazione narrativa tra media diversi, in cui letteratura, videogiochi e serie televisive convergono creando un universo condiviso più ampio e sfaccettato.