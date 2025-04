Che fine ha fatto The Witcher Stagione 5? Ci sono novità

Anche se la quarta stagione di The Witcher non è ancora stata rilasciata su Netflix, i lavori per la quinta — e ultima — stagione sono già in corso.

Le recenti foto trapelate dal set ci offrono un nuovo sguardo su Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, insieme a diversi personaggi già noti e ad alcune nuove aggiunte al cast dello show tratto anche dai videogame omonimi (che trovate su Amazon).

Le immagini, pubblicate dal sito Redanian Intelligence, mostrano il ritorno di Joey Batey come Jaskier e di Meng’er Zhang nel ruolo di Milva.

Ma la vera novità è la presenza di Laurence Fishburne (Matrix) nei panni di Emiel Regis, personaggio che sarà introdotto nella quarta stagione.

Grazie a queste foto, sappiamo anche che la quinta stagione adatterà alcune scene tratte da La Torre della Rondine, uno dei romanzi della saga di Andrzej Sapkowski: in particolare, vedremo Geralt incontrare dei misteriosi apicoltori che lo guideranno verso i druidi.

Tuttavia, è ancora troppo presto per fare ipotesi dettagliate sulla trama della stagione finale, considerando che la quarta stagione deve ancora debuttare.

The Witcher Stagione 4 vedrà l’esordio ufficiale di Liam Hemsworth come Geralt, dopo l’uscita di scena di Henry Cavill avvenuta nel 2022.

Nonostante il cambio del protagonista, gran parte del cast principale rimane invariato: Freya Allan tornerà nel ruolo di Ciri, mentre Anya Chalotra riprenderà quello di Yennefer.

È difficile non essere curiosi di vedere come se la caverà Hemsworth nel raccogliere l'eredità lasciata da Cavill, specialmente ora che la serie si avvicina al suo gran finale.

La qualità dell’adattamento dei romanzi di Sapkowski sarà cruciale, e con l’arrivo di un personaggio amato come Regis, le aspettative non potrebbero essere più alte. Incrociamo le dita.

Ad ogni modo, avete letto che la quarta stagione della serie Netflix non si limiterà a presentare il nuovo volto di Geralt di Rivia, ma introdurrà per la prima volta un personaggio esclusivo dei videogiochi?