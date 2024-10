The Witcher Stagione 4 cambia un altro attore, a sorpresa

Un recente rapporto indicava che un personaggio amato dai fan sarebbe stato reinserito nella quarta stagione di The Witcher, le cui riprese sono attualmente in corso.

Basata sui libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la Stagione 4 ha il compito di adattare i tomi finali della serie di romanzi (che trovate su Amazon).

E se le foto dal set della quarta stagione hanno permesso ai fan di dare un'occhiata a uno dei migliori personaggi della saga, il volto di un altro co-protagonista è stato modificato.

Il personaggio in questione è Vesemir, amico di lunga data e mentore di Geralt, interpretato da Kim Bodnia nella serie di Netflix.

A quanto pare, però, l'attore è stato cambiato in corsa, anche se non è chiaro chi prenderà il suo posto. Il recasting è stato ora confermato a RadioTimes da un portavoce di Bodnia (via ComicBook), che ha rivelato che è stato un conflitto di impegni a causare il cambio di ruolo.

Il portavoce ha dichiarato: «Kim non tornerà nel ruolo di Vesemir perché il suo attuale calendario di riprese non si adattava al programma di riprese di The Witcher Season 4 di Netflix».

È un peccato che i fan non potranno vedere Bodnia continuare nel ruolo di Vesemir, ma la buona notizia è che i suoi fan potranno vedere Bodnia in un altro progetto.

Si tratta del film originale di Apple TV+ F1, diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e interpretato da Brad Pitt nei panni di un pilota in pensione che torna in azione per competere contro le più grandi star dello sport.

Bodnia interpreta il ruolo di Kaspar nel film, unendosi a un cast che comprende Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies e Sarah Niles.

Inizialmente le riprese di entrambi i progetti non sarebbero state un problema, dal momento che erano state fissate in tempi diversi. Questa tempistica è stata però sconvolta dagli scioperi della Writers Guild of America e della Screen Actors Guild, e il film aveva già tempi stretti.

Per concludere, se vi va di recuperare le informazioni sulla Stagione 4, qui trovate quello che vi serve, inclusa uscita, episodi, cast e molto altro.