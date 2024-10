The Witcher Stagione 4, foto mostrano uno dei personaggi più attesi

Le foto trapelate della quarta stagione di The Witcher hanno permesso ai fan di dare un'occhiata ravvicinata a uno dei migliori personaggi della saga, rivelando infatti l'interpretazione live-action di uno dei debutti più attesi.

Basate sui libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, le Stagioni 4 e 5 di The Witcher hanno l'arduo compito di adattare i tre libri finali dell'amata serie di romanzi (che trovate su Amazon).

La Stagione 4 si tufferà a capofitto ne “Il battesimo del fuoco” e probabilmente incorporerà elementi della trama de “La torre della rondine”, mentre la stagione 5 affronterà “La signora del lago”.

I fan si sono a lungo lamentati della serie, soprattutto dopo la partenza di Henry Cavill, ma due personaggi preferiti dai fan potrebbero riscattare il traballante adattamento di Netflix.

Pubblicate dal Daily Mail e ripostate da Redanian Intelligence, le nuove immagini mostrano il dietro le quinte della produzione in corso in Galles.

Molte delle foto si concentrano sul Geralt di Rivia di Liam Hemsworth. Una foto lo ritrae accanto a Laurence Fishburne, che nella quarta stagione interpreta Regis.

Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy è un vampiro superiore (una delle specie più potenti del continente) che si unisce a Geralt e al suo gruppo di viaggiatori nella missione di salvataggio di Ciri (Freya Allen) da Nilfgaard.

A differenza del resto della sua razza vampirica, Regis si è astenuto dal sangue umano dopo anni di dipendenza e beve solo dagli animali.

Regis ha fatto il suo debutto ne "Il battesimo del fuoco", diventando rapidamente uno dei preferiti dai lettori del libro: staremo a vedere se l'interpretazione di Fishburne gli renderà onore.

Nel mentre, Liam Hemsworth ha parlato proprio di The Witcher Stagione 4 per la prima volta da quando è stato scritturato, così come della Stagione 5.

Infine, se dovete recuperare le informazioni sulla Stagione 4, qui trovate quello che vi serve sapere, inclusa uscita, episodi, cast e molto altro.