The Witcher 3 ora è tra i 10 giochi più venduti di sempre

The Witcher 3: Wild Hunt ha raggiunto un traguardo importantissimo per quanto riguarda le copie vendute, diventando uno dei 10 giochi più venduti di sempre.

L'importantissima avventura di Geralt ha avuto un ulteriore boost di recente grazie alla versione next-gen che trovate su Amazon, anche se negli anni le vendite erano già altissime ovviamente.

Del mondo di The Witcher stanno arrivando molti progetti principali e secondari, sebbene alcuni di questi sono stati ridimensionati.

50 milioni di copie vendute per il terzo capitolo, annunciate ieri da CD Projekt Red, sono già un numero esorbitante di suo. Lo diventa ancora di più se paragonate alla storia dei videogiochi.

The Witcher 3 è infatti in top 10, come segnala VGC in una analisi, nelle vendite più imponenti di sempre.

Mentre l'intera trilogia ha raggiunto i 75 milioni di copie, i 50 milioni del terzo capitolo lo mettono tra i 10 videogiochi più venduti di sempre.

Il CEO di CD Projekt Red, Adam Kiciński, si è rivolto agli investitori con una comprensibile soddisfazione per i risultati:

«Sono molto orgoglioso di dire che The Witcher 3: Wild Hunt ha raggiunto i 50 milioni di copie vendute. Questo, secondo i dati pubblici, colloca The Witcher 3 tra i 10 videogiochi più venduti di tutti i tempi. [...] Questo mostra chiaramente la forza del franchise e non vediamo l'ora di vedere i nostri prossimi progetti nell'universo di Witcher.»

The Witcher 3: Wild Hunt ha superato videogiochi del calibro di Red Dead Redemption 2 ma soprattutto Pokémon Rosso/Blu/Giallo, per rendere l'idea della magnitudo.

Tra gli altri videogiochi che sono sotto all'avventura di Geralt ci sono anche Skyrim, Diablo III, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Call of Duty 4: Modern Warfare, GTA: San Andreas e Borderlands 2.

Un risultato davvero importantissimo per CD Projekt Red, che adesso sta puntando tutto su Cyberpunk 2077 e il prossimo DLC che vedremo tra pochissimo.

Mentre gli altri progetti non-videoludici procedono senza problemi, come la serie Netflix di The Witcher che ha confermato la nuova stagione.