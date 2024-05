The Witcher, la saga scontata a partire da 1,19 euro

La saga di The Witcher è una delle più importanti nel genere action fantasy con The Witcher 3: Wild Hunt punta di lancia assoluta.

Il terzo capitolo (che trovate su Amazon) ha infatti portato la serie agli occhi del pubblico di massa.

Senza contare che nelle scorse ore CD Projekt RED ha rilasciato il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, il quale permette di modificare il codice del gioco aggiungendo di tutto.

Ora, però, come segnalato sui canali social ufficiali, l'intera saga di The Witcher è offerta a un prezzo fortemente scontato su Steam.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«La scorsa settimana abbiamo celebrato gli anniversari di The Witcher 2 e 3! Per l'occasione, tutti i giochi del franchise sono scontati su Steam», si legge nel post.

E ancora: «Ottieni The Witcher 3: Wild Hunt con il 75% di sconto e prova il tuo modding, se ne hai il coraggio, con il nostro nuovissimo strumento gratuito, The Witcher 3 REDkit!»

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut è offerto a soli 1,19 euro, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition è disponibile a soli 2,99 euro.

Infine, The Witcher 3: Wild Hunt è scaricabile a soli 7,49 euro. Se volete farli vostri non dovete fare altro che cliccare qui.

Considerando che The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, magari recuperarlo a questo prezzo non sarebbe una cattiva idea.

Magari, recuperare questi classici vi permetterà di ingannare l'attesa per il remake di The Witcher, il quale è stato annunciato nell'ottobre 2022 e sarà sviluppato da Rebel Wolves, uno studio di veterani al soldo di CD Projekt.

Per concludere, qualcuno ha deciso di includere la mappa del primo The Witcher nella versione Next-Gen di Wild Hunt, grazie al REDkit gratuito.