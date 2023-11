The Witcher, il nuovo libro della saga ha una data di uscita

Mente il franchise di The Witcher è esploso negli anni tra videogiochi, serie TV e animate, giochi da tavolo e di ruolo e qualsiasi altro prodotto vi venga in mente, la saga letteraria di Andrzej Sapkowski non è ovviamente continuata di pari passo ma lo farà a breve, come svela lo stesso autore.

Tra l'altro non è sempre corso buon sangue tra Andrzej Sapkowski, autore dei romanzi da cui sono stati tratti gli altri prodotti (e che trovate su Amazon), e CD Projekt Red proprio per la sua creatura e le avventure dello Strigo.

Il team di sviluppo polacco e lo scrittore hanno trovato nel tempo un accordo, anche se Sapkowski non ha mai digerito troppo i videogiochi dedicati al suo The Witcher.

C'è da dire che, per par condicio, Sapkowski non ha mai visto di buon occhio nemmeno la serie TV prodotta da Netflix.

Nonostante sia stata creata partendo dai romanzi e non dai videogiochi di CD Projekt Red, lo scrittore ha subito bollato il prodotto seriale come qualcosa di seconda categoria ovviamente rispetto ai suoi libri.

Ora Andrzej Sapkowski potrà continuare a raccontare storie nel mondo di The Witcher, nel suo mondo, visto che il nuovo romanzo è sempre più vicino e l'autore si è azzardato anche a dare un'idea della data di uscita.

Come riportato da Redanian Intelligence, collettivo sempre molto informato che segue tutto ciò che riguarda il mondo di The Witcher e dintorni, Sapkowski ha dichiarato al Comic Con Vienna che il suo nuovo libro sarà disponibile per la fine del 2024 in Polonia e all'inizio del 2025 in tutto il mondo.

L'autore è quindi già all'opera, a più di 10 anni dal suo ultimo romanzo, per continuare a dare linfa vitale al suo mondo come già aveva dichiarato nel corso dell'anno.

Per i nostalgici dei videogiochi, invece, sappiate che c'è una nuova serie in cui tornerà il doppiatore originale di Geralt.