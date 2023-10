The Witcher, ci sono buone notizie per la quarta stagione

La terza stagione di The Witcher su Netflix è arrivata senza troppo clamore per via dell'addio di Henry Cavill e, nonostante tutto, la prossima serie di episodi è ancora in lavorazione.

La serie (divenuta nota anche grazie ai videogiochi di CD Projekt RED, specie il terzo capitolo su Amazon) non è ìriuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati.

L'uscita di scena di Henry Cavill renderà probabilmente difficile la vita degli sceneggiatori. Il regista Marc Jobst, che ha diretto diversi episodi della prima serie di The Witcher, ha condiviso di recente le sue riflessioni a proposito.

Bisognerà anche capire come sarà spiegato il controverso addio dell'attore. L'executive producer ha già spiegato in che modo il nuovo Geralt sarà "simile" ai libri, mentre la quarta stagione continua la sua produzione.

La nuova stagione del The Witcher di Netflix. che vedrà Liam Hemsworth sostituire Henry Cavill, è in lavorazione ormai da un po' di tempo, ma gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA hanno interrotto i lavori per alcuni mesi. Con lo sciopero della WGA finalmente terminato, il team di sceneggiatori può riprendere.

Lo ha confermato Javier Grillo-Marxuach, uno degli autori dello show, con un post in cui annuncia trionfante il suo ritorno al lavoro con lo strigo seriale:

La stagione 4 e la stagione 5 (che dovrebbe essere l'ultima) dovevano essere prodotte una dopo l'altra, e così è ancora, gli scioperi non hanno cambiato la situazione.

Tuttavia alcune categorie sono ancora in trattativa. Ovvero tutti quegli attori e doppiatori che lavorano nel mondo dei videogiochi, che non hanno trovato ancora un accordo con le major.

La stagione 3 è quindi un lontano ricordo mentre il team va avanti, e gli attori ricordano i momenti più imbarazzanti tra quelli vissuti sul set.

Nel frattempo The Witcher tornerà ancora una volta questo mese, ma non in un videogioco.