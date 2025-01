The Witcher 4 rivoluzionerà il modo in cui dovremo affrontare i mostri

The Witcher 4 sarà indubbiamente una delle produzioni più ambiziose di CD Projekt, che ci vedrà vestire i panni di Ciri come nuova protagonista della serie videoludica.

Proprio come era già stato fatto dall'amatissimo terzo capitolo (che trovate su Amazon), anche il quarto episodio intende innovare ed espandere la formula di gioco: questo non include soltanto nuove regioni da esplorare e nuove opzioni romantiche, ma anche e soprattutto un combattimento più approfondito.

Chi ha familiarità con la serie sa benissimo che i mostri non devono essere sempre affrontati allo stesso modo, ma alcuni di essi ci richiederanno di utilizzare tutto il nostro arsenale da Witcher.

Il primo trailer ufficiale di The Witcher 4 ci ha già svelato una delle creature più terrificanti che ci toccherà affrontare e che, secondo le parole del suo director, si tratta di «un ba***rdo scaltro» da non sottovalutare.

In un'intervista rilasciata a Parris Lilly, co-host di Gamertag Radio, Sebastian Kalemba ha infatti anticipato che la sequenza di Ciri contro il Bauk — questo il nome del terrificante nuovo mostro — non è affatto casuale, ma ci anticiperà il modo in cui «giocherà con le nostre paure» nel quarto capitolo (via GamesRadar+):

«Quando guardate The Witcher, abbiamo affrontato la parola "mostro" con prospettive totalmente diverse rispetto al primo titolo. [Prima] bisognava gestire un mostro normale, poi abbiamo avuto umani che si comportavano in maniera mostruosa. E adesso, qui, abbiamo demoni interiori che è necessario affrontare, prima di poter individuare [Bauk] e ucciderlo».

Sembra dunque che The Witcher 4 rivoluzionerà il modo in cui dovremo affrontare alcune creature e, nel caso di Bauk, dovremo fare prima i conti con le paure interiori di Ciri.

Del resto, già nel trailer lo avevamo visto minacciare la protagonista in modo inquietante che è impossibile cambiare il proprio destino: un tema che potremo aspettarci sia di particolare importanza nel gioco completo.