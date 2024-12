The Witcher 4 offrirà «nuove regioni» da esplorare

Sebbene la mappa di The Witcher 4 avrà dimensioni simili a quelle di The Witcher 3, a quanto pare i giocatori si troveranno ad affrontare molte novità e scoperte durante il viaggio.

Ambientato anni dopo gli eventi di Wild Hunt (che trovate su Amazon), il quarto capitolo metterà in scena la nuova protagonista, Ciri, ma anche altre sorprese.

Il primo trailer mostrato nel corso dei TGA ha emozionato i fan, desiderosi di saperne di più.

Gosia Mitręga, produttrice esecutiva di CD Projekt Red, ha ora rivelato in un’intervista a Easy Allies (via GamesRadar+) che sono in arrivo «nuove regioni» da esplorare.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, Mitręga fa un accenno al «villaggio nel trailer» mostrato durante i The Game Awards 2024, che potrebbe rappresentare una delle nuove aree.

Questo villaggio, con soli 35 abitanti, si trova nel lontano Nord del Continente, lasciando intendere che Ciri potrebbe spingersi più lontano di quanto Geralt non abbia mai fatto.

Questa notizia segue un’intervista precedente con Mitręga e il director Sebastian Kalemba, rilasciata a Skill Up, dove i due hanno confermato che la dimensione della mappa di The Witcher 4 sarà più o meno la stessa di quella del precedente capitolo

Considerando che The Witcher 4 si svolge alcuni anni dopo le vicende viste in Wild Hunt, la cosa sorprende solo in parte.

Tuttavia, non è chiaro se questa dimensione includa anche le terre di Toussaint e Skellige o se si concentrerà solo sulla regione principale. Staremo a vedere.

CD Projekt sta comunque mantenendo un profilo basso sul prossimo capitolo della saga: in un’intervista, i designer della lore Cian Maher e Marcin Batylda hanno spiegato che il mancato ritorno di Geralt nei panni del personaggio principale è coerente con la timeline già stabilita degli eventi.

Vero anche che il celebre Strigo ci sarà, come confermato anche dal suo doppiatore originale.