The Witcher 4 conferma l'arrivo di nuove romance «avvincenti»

Dopo il reveal a sorpresa durante i The Game Awards 2024, CD Projekt ha confermato nelle scorse ore diversi dettagli interessanti su cosa potremo aspettarci da The Witcher 4, che includerà il ritorno delle romance.

Dato che c'è stato a tutti gli effetti un passaggio di consegne, con Geralt che ha lasciato il posto a Ciri, alcuni fan temevano che l'arrivo di una nuova protagonista non avrebbe lasciato spazio a possibili relazioni romantiche da sviluppare nel corso dell'opera.

Fortunatamente per i fan particolarmente interessati a questa feature, gli autori di The Witcher 4 hanno voluto rassicurare la community, confermando in un'intervista rilasciata a GameSpot di voler sviluppare con molta cura i nuovi interessi romantici.

Il director Sebastian Kalemba sottolinea infatti che le relazioni romantiche sono «parte della natura umana» e che includerle sia importante per narrare una storia che possa appassionare gli utenti.

«Come sempre, vogliamo fare molta attenzione [alle romance], rendendole avvincenti e ricche di significato. Quindi non faremo romance tanto per crearle. Non è questo il metodo CD Projekt».

Chi ha giocato a The Witcher 3 (se invece dovete recuperarlo, lo trovate su Amazon) sarà bene che le relazioni romantiche sono state una parte importante dell'avventura di Geralt, ma l'arrivo di Ciri lascerà inevitabilmente molta libertà di azione agli sviluppatori.

Esattamente come accade nei romanzi originali, il terzo capitolo aveva lanciato forzi indizi sulla bisessualità di Ciri: una caratteristica che CD Projekt potrebbe sfruttare a suo vantaggio in The Witcher 4 per dare più libertà possibile ai giocatori per scegliere le proprie romance preferite.

Ovviamente dovremo solo attendere i prossimi mesi e il lancio del gioco per capire cosa aspettarci dalle nuove relazioni romantiche, ma chi temeva l'abbandono di questa feature potrà iniziare a dormire sonni tranquilli.

Gli sviluppatori hanno anche spiegato che risponderanno alle perplessità della community sull'onnipotenza di Ciri, narrandoci che accadrà qualcosa di importante tra le vicende del terzo e del quarto capitolo.