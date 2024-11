The Witcher 3 HD Reworked è disponibile da ora!

The Witcher 3: Wild Hunt non smette di essere un videogioco di cui si parla a cadenza settimanale, e l'arrivo di mod così importanti come The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition non aiutano ad allontanarci dall'epopea fantasy di CD Projekt Red.

La mod introduce texture di alta qualità che offrono un notevole miglioramento grafico senza richiedere maggiore VRAM. Ci sono anche mappe normali dettagliate, molte delle quali create da modelli 3D complessi, oltre a un miglioramento del livello di dettaglio degli oggetti e la distanza di visuale.

Secondo l'autore, le nuove texture sfruttano una tecnica di mapping implementata nella versione next gen del gioco, risultando così più realistiche. La mod è compatibile sia con la versione next gen (la trovate su Amazon) che con quella old gen di The Witcher 3, e ora è disponibile.

La mod è così importante che anche CD Projekt Red ha voluto rendere nota la sua pubblicazione tramite i canali social.

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition rappresenta quindi un importante aggiornamento grafico per il gioco, offrendo un'esperienza visiva notevolmente migliorata sia per i nuovi giocatori che per i veterani della serie, e se volete installarla la potete scaricare come sempre da NexusMods.

«L'attesissima versione finale del progetto è stata apprezzata dalla straordinaria community di The Witcher e da CD Project RED, che ora porta la grafica del gioco al livello più alto di sempre e lo trasforma in un vero capolavoro di nuova generazione», dichiara l'autore nella pagina.

Un ottimo modo per ingannare l'attesa per il futuro della serie, visto che ora i fan hanno la scusa per poter tornare a macinare ore in The Witcher 3.

Mentre CD Projekt Red lavora alacremente alla prossima trilogia, con il primo capitolo che è entrato ufficialmente in fase di produzione.