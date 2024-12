The Witcher 4 potrebbe saltare una console in particolare

The Witcher 4 è realtà. CD Projekt Red ha confermato il progetto con un trailer che lascia senza fiato e una notizia bomba: Ciri sarà la nuova protagonista.

Un cambio di passo radicale, che segna l’inizio di una trilogia completamente incentrata sulla giovane erede di Geralt, protagonista di Wild Hunt (che trovate su Amazon).

Il gioco, costruito con il rivoluzionario Unreal Engine 5, promette un livello di dettaglio visivo mai visto prima.

Parliamo di tecnologie pensate per le GPU del futuro, come le RTX 5090. Ma proprio questa ambizione visiva rischia di diventare un problema per Xbox Series S.

Durante una recente intervista (via Tech4Gamers), CDPR non ha escluso la possibilità che la console di casa Microsoft venga lasciata fuori dall’equazione.

Sebastian Kalemba, director del gioco, non ha fornito certezze sulla compatibilità del titolo con l’hardware più economico di Xbox.

«Non posso entrare nei dettagli, almeno per ora», ha dichiarato, lasciando spazio a più dubbi che speranze. Eppure, il team di CDPR conosce bene i limiti di Series S, avendo già lavorato a The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 su quella piattaforma.

Questa reticenza è curiosa, ma non del tutto sorprendente. The Witcher 4 punta a ridefinire il concetto di esperienza visiva, e farlo rispettando le specifiche hardware di una console meno potente potrebbe essere una sfida insormontabile.

La situazione diventa ancora più interessante se si considera il contesto. Supportare Xbox Series S è obbligatorio per gli sviluppatori che vogliono pubblicare sulla piattaforma Xbox, ma in passato sono state concesse eccezioni (così come anche il prossimo GTA 6 è a "rischio").

Inoltre, i rumor su una nuova generazione di hardware Microsoft per il 2026 potrebbero rendere meno rilevante la questione.

Se davvero The Witcher 4 uscirà tra qualche anno, Series S potrebbe essere già relegata al passato. E CDPR, consapevole del panorama in evoluzione, potrebbe semplicemente decidere di concentrarsi sulle piattaforme più potenti.

Restando in tema, sono in molti a domandarsi se il personaggio di Geralt di Rivia sarà o no giocabile nel prossimo capitolo attualmente in lavorazione.