Geralt sarà giocabile in The Witcher 4? CD Projekt non conferma, né smentisce

CD Projekt Red ha finalmente confermato il nuovo The Witcher, e questa volta il titolo non lascia spazio a dubbi: si chiamerà proprio The Witcher 4.

Il nuovo capitolo della saga sequel di Wild Hunt (che trovate su Amazon) vedrà Ciri come protagonista principale, segnando una svolta importante per la serie.

Nonostante il cambio di focus, Geralt di Rivia farà il suo ritorno nel gioco, con Doug Cockle pronto a dare ancora una volta voce al celebre witcher, sebbene i dettagli sul suo ruolo rimangano avvolti nel mistero.

Sono in molti tuttavia a domandarsi se il personaggio sarà o no giocabile nel prossimo capitolo.

In un’intervista esclusiva con Eurogamer, il game director Sebastian Kalemba e il narrative director Philipp Weber hanno svelato alcuni dettagli su Geralt.

«Attualmente, Geralt si sta godendo il miglior periodo della sua vita a Toussaint, nella villa di Henrietta,» ha scherzato Kalemba.

«Vino e vigneti lo tengono occupato. Ma ovviamente possiamo promettere che apparirà nel gioco, anche se non possiamo confermare se sarà giocabile o meno.»

Questo commento lascia aperte molte possibilità: Geralt potrebbe avere un ruolo secondario, oppure, come accaduto per Ciri in The Witcher 3, potrebbe essere giocabile in alcune sezioni del gioco.

Con The Witcher 4, CD Projekt Red non sta semplicemente continuando una serie amata: sta aprendo un nuovo capitolo, capace di attrarre sia vecchi che nuovi fan.

E con Ciri al centro della scena, scelta sicuramente non a caso ma interpretata da un nuovo volto, il destino del Continente non è mai stato così intrigante.

Restando in tema, pochi giorni fa Gosia Mitręga, produttrice esecutiva di CD Projekt Red, ha rivelato che nel prossimo The Witcher 4 ci saranno «nuove regioni» da esplorare.

Ma non solo: il game director del gioco ha spiegato che il Gwent tornerà nel prossimo capitolo della saga fantasy, con sorpresa di nessuno.