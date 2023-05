The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X a meno di 21€! 48% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui migliori videogiochi per PS5 e Xbox Series X|S.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 20,99€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 48% e un risparmio reale di 19€.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition è l'edizione definitiva del terzo capitolo della serie. Questa versione, ottimizzata per le console di ultima generazione, contiene il gioco base, che offre un'incredibile avventura open world da oltre 100 ore di gioco, più entrambe le enormi espansioni della storia, Hearts of Stone e Blood and Wine, che aggiungono ulteriori 50 ore di gameplay.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "The Witcher 3: Wild Hunt è tutt'oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall'inizio alla fine nella sua versione migliore: i piccoli accorgimenti per la quality of life si integrano bene nell'esperienza e, per quanto non cambino le carte in tavola, permettono di adattare meglio l'esperienza alla propria necessità".

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon