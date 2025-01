The Witcher 3 ha una funzione "segreta" che molti ignorano

Anche dopo centinaia di ore passate in un gioco, può capitare di scoprire qualcosa di completamente nuovo. Ed è esattamente ciò che è successo con The Witcher 3: Wild Hunt, dove un utente ha portato alla luce una meccanica che molti appassionati non avevano mai notato.

L'utente Reddit Pboi401 ha condiviso una scoperta inaspettata (via GamingBible): è possibile applicare gli oli alle armi direttamente dal menu radiale, senza dover passare per il classico inventario.

Una funzione semplice e veloce, ma che per qualche ragione è sfuggita a gran parte della community.

Nei commenti al post, numerosi utenti hanno espresso stupore per questa funzione “nascosta”. Tale Ginzelini ha scritto: «Aspetta, cosa?! Non serve entrare nel menu? Sapevo dell’auto-applicazione, ma questo no!»

Scullyftw ha aggiunto: «Ho centinaia di ore su questo gioco e non ho mai applicato gli oli automaticamente. Mi sento un idiota adesso.»



Se vi state chiedendo come mai non abbiate mai trovato questa opzione, non siete soli. La spiegazione è semplice: la possibilità di applicare rapidamente gli oli è stata introdotta solo con l'aggiornamento next-gen del gioco (che trovate su Amazon).

Come spiega l’utente GoldberrysHusband, anche l'opzione per l'auto-applicazione degli oli è stata aggiunta con lo stesso aggiornamento: «Preferisco questa opzione rispetto all'auto-applicazione. Ti obbliga comunque a scegliere l’olio giusto, ma rende il tutto molto più semplice.»

A fronte di questa scoperta, e non solo, The Witcher 3 continua a dimostrarsi un titolo ricco di dettagli e segreti, anche a distanza di parecchi anni dal suo lancio. Del resto, la sua mole di segreti è una delle ragioni per cui il gioco resta così amato (e costantemente esplorato) dai fan.

E per il futuro? Non ci resta che sperare che anche l'atteso The Witcher 4 riprenda queste piccole funzionalità di qualità della vita. Magari, così facendo, potremo ignorarle di nuovo… fino alla prossima scoperta.