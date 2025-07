La notizia in un minuto

Il modder Exist ha rilasciato una nuova mod HD per il primo The Witcher che migliora circa 3000 texture del gioco attraverso un massiccio lavoro di upscaling. Utilizzando strumenti avanzati come il modello bc1_smooth e Kim's PBRify_UpscalerV4 DAT2, la mod offre risultati più naturali rispetto ai precedenti pacchetti, evitando l'effetto "plasticoso". Disponibile in versioni 2X (consigliata, 1.8 GB) e 4X, garantisce un ottimo compromesso tra qualità visiva e dimensioni del file. Il miglioramento è particolarmente evidente sugli oggetti vicini e durante l'esplorazione ad alta risoluzione, rendendo l'esperienza più gradevole senza stravolgere completamente il gioco originale.