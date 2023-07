The Witcher 3 è disponibile gratis in prova su PS Plus Premium

PlayStation Plus Premium ha deciso di salutare il mese di luglio proponendo ai suoi fan iscritti una nuova interessantissima proposta, che vi permetterà di provare senza costi aggiuntivi uno dei migliori giochi di ruolo open world di sempre.

Da questo momento potete infatti provare gratuitamente la Complete Edition di The Witcher 3, il capolavoro di CD Projekt adattato per le console di ultima generazione (se preferite acquistarlo in edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

Advertisement

Tra i numerosi vantaggi del servizio in abbonamento vi è infatti la possibilità di provare demo esclusive sui migliori prodotti disponibili su PS5: la prova odierna è assolutamente imperdibile per chiunque non abbia ancora avuto modo di scoprire il capitolo finale di Geralt di Rivia.

Si tratta anche di una prova particolarmente generosa: PlayStation Store segnala che il test gratuito durerà ben 4 ore complessive. Data l'incredibile longevità della campagna, la durata è decisamente più che accettabile per poter scoprire tutto ciò che il titolo ha da offrire.

Non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per scaricare la vostra nuova prova gratuita, ma basterà assicurarvi di essere iscritti a PS Plus Premium, per poi dirigervi al seguente indirizzo o alla rispettiva pagina ufficiale dalle vostre console.

Una volta terminata la prova, potrete mantenere tutti i progressi acquistando una copia del gioco: se siete interessati, vi segnaliamo che fino al 3 agosto The Witcher 3 è uno dei numerosi giochi in offerta con gli Sconti Estivi.

Per il momento non è stata annunciata invece alcuna data di scadenza per la demo esclusiva, ma vi consigliamo comunque di scaricarla il prima possibile per scoprire come mai The Witcher 3 è ancora oggi uno dei giochi più amati di sempre.

Proprio nelle scorse giornate vi avevamo raccontato di come i fan lo considerino addirittura uno dei giochi con la migliore storia di sempre: anche se la prova vi consentirà di scoprirne solo l'inizio, adesso potrete farvi un'idea del perché.

Ben diversa la reazione del pubblico invece all'adattamento televisivo di Netflix: la Stagione 3 è addirittura la più odiata di sempre dai fan, complice anche il discusso addio di Henry Cavill.