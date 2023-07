The Witcher 3 ha la migliore storia mai vista in un videogioco, secondo i fan

The Witcher 3 Wild Hunt è uscito da diversi anni, sebbene a quanto pare i fan non hanno mai smesso di ammirarlo.

Il titolo di CD Projekt RED è da poco tornato su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC, per una nuova edizione ancora più bella da vedere.

Ora, tra un aggiornamento e l'altro, The Witcher 3 è stato elogiato ancora una volta per quella che molti considerano la più grande storia di un videogioco.

L'utente Reddit Originalgametag ha condiviso i suoi pensieri sull'esperienza di Geralt in un thread, dicendo: «Ho appena concluso la storia principale ed è stata forse la migliore storia che abbia mai giocato in un gioco. Ci sono volute 85 ore. Non ho fatto nemmeno metà delle missioni secondarie perché ero così catturato dalla storia. A tutti coloro che lo stanno giocando ora o che ci stanno pensando, preparatevi alla più grande avventura videoludica di sempre».

Ha poi aggiunto che: «Mi stupisce come questo gioco sia uscito anni fa ma sia ancora in grado di sbaragliare i giochi AAA che escono oggi».

Altri fan si sono congratulati con Originalgametag per aver completato il gioco, esortandolo a provare i DLC, considerati tra le più grandi espansioni mai realizzate.

«Ho completato la storia principale la scorsa settimana e ho finito Hearts of Stone ieri sera. Se pensavate che la storia non potesse migliorare, vi aspetta un grande divertimento. CDPR non fa che alzare il livello ogni volta», spiega un fan.

«Hearts of Stone e Blood and Wine sono senza dubbio i migliori dlc realizzati nell'ultimo decennio. Sembrano le vecchie buone espansioni che avevamo su pc negli anni 90/00. Prima che iniziasse il trend dei mini DLC».

The Witcher 3 è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PS4, PS5 e PC. I fan hanno di recente iniziato a migliorare il gioco con delle mod davvero interessanti e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più bello da vedere.

Ma non solo: i fan hanno di recente iniziato a migliorare il gioco con delle mod davvero interessanti e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più bello da vedere.