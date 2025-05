Nel celebrare il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projek RED ha annunciato una novità particolarmente gradita per la community di giocatori e modder.

Un nuovo aggiornamento, previsto per la fine del 2025, introdurrà il supporto cross-platform per le mod su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L’integrazione avverrà grazie alla piattaforma mod.io, che permetterà agli utenti di condividere, scaricare e gestire mod in modo semplice e accessibile, direttamente all’interno del gioco (che trovate su Amazon).

Per la prima volta, i giocatori su console potranno usufruire di una vera e propria ecosistema condiviso di modding, finora riservato alla versione PC.

L’aggiornamento sarà gratuito per tutti coloro che possiedono The Witcher 3: Wild Hunt, e renderà disponibili le mod su tutte le piattaforme supportate. Per accedere a questa funzionalità sarà necessario creare un account mod.io e collegarlo al proprio profilo CDPR.

L’account potrà essere creato direttamente dal nuovo menù delle mod in-game oppure visitando il sito ufficiale di mod.io.

Sebbene sarà possibile utilizzare mod sviluppate in vari modi, CD Projekt consiglia di usare REDkit, lo stesso tool interno utilizzato per creare The Witcher 3, in particolare per quelle mod che fanno uso di script e che saranno compatibili con le versioni console.

Per le mod che modificano elementi come texture o pacchetti di dati, invece, non sarà necessario l’uso di REDkit.

Ulteriori dettagli sull’aggiornamento saranno svelati nei prossimi mesi, man mano che ci si avvicina al rilascio ufficiale della patch.

Con questo annuncio, The Witcher 3: Wild Hunt dimostra di avere ancora molto da offrire, anche a dieci anni dal suo lancio originale (e con 60 milioni di copie vendute).

La possibilità di condividere esperienze personalizzate su tutte le piattaforme rappresenta un passo importante per il futuro del gioco e della sua community.

