The Sinking City 2 è tornato: ecco gameplay e importanti novità

The Sinking City 2 è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer e il lancio ufficiale di una campagna Kickstarter che porterà la nuova incarnazione dell'horror psicologico sulle nostre console e PC.

Il titolo venne svelato esattamente un anno fa, durante un Xbox Partner Preview, ma da allora non ci sono state più informazioni per quanto riguarda il ritorno dello sfortunato franchise di Frogwares.

Ci è voluto un po', ma ora il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay pre-alpha, mostrando il focus sull’orrore lovecraftiano, con elementi di sopravvivenza e investigazione che ormai rappresentano il marchio di fabbrica di Frogwares.

Oltre al trailer che vedete qui sotto, Frogwares ha aperto la raccolta fondi su Kickstarter per portare a termine il progetto.

Il CEO Wael Amr ha spiegato che il finanziamento è necessario a causa dell’impatto della guerra in Ucraina, sottolineando come la campagna per Sherlock Holmes The Awakened nel 2023 abbia fornito al team una rete di sicurezza fondamentale per affrontare blackout, trasferimenti improvvisi e interruzioni nello sviluppo.

Lo sviluppo di The Sinking City 2 è stato segnato da numerose difficoltà, tra cui la battaglia legale con l’editore originale Nacon che aveva portato alla rimozione del primo capitolo da alcune piattaforme nel 2020, tanto che gli sviluppatori arrivarono a sconsigliarne l'acquisto su Steam.

Dopo aver ottenuto i diritti di pubblicazione lo scorso anno e aver risolto la disputa, Frogwares ora guarda al futuro con il sequel. La campagna Kickstarter è attiva in questo momento con un obiettivo di €100mila, che sono stati già abbondantemente superati nel momento in cui scrivo.

Laddove il primo gioco era un'avventura poliziesca, con l'orrore che ribolliva dal suo mondo inondato, il suo seguito ha assunto una forma più oscura e aggressiva. The Sinking City 2 è ora "un vero gioco horror", con maggiore enfasi sul combattimento, pur mantenendo una narrativa lovecraftiana vicino al suo cuore contorto.

Parlando di storie di team colpiti dalla situazioni in Ucraina, STALKER 2 ha comunicato importanti aggiornamenti sulla situazione.