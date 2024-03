The Sinking City 2 è ufficiale e promette di raccontare il vero horror lovecraftiano

Il recente Xbox Partner Preview non è stato privo di sorprese, perché nel corso dell'evento c'è stata anche la possibilità di vedere per la prima volta The Sinking City 2, il nuovo capitolo della saga horror di Frogwares ispirata ai racconti horror di H.P. Lovecraft.

È bello vedere che gli sviluppatori hanno una seconda possibilità per raccontare la propria visione dell'horror lovecraftiano, visto che il primo The Sinking City ha avuto una gestazione e una vita decisamente sfortunate, tanto che gli sviluppatori arrivarono a sconsigliarne l'acquisto su Steam.

The Sinking City 2 è stato mostrato durante l'ultimo evento di Xbox, con un trailer e altre informazioni diffuse tramite Xbox Wire.

Laddove il primo gioco era un'avventura poliziesca, con l'orrore che ribolliva dal suo mondo inondato, il suo seguito ha assunto una forma più oscura e aggressiva. The Sinking City 2 è ora "un vero gioco horror", con maggiore enfasi sul combattimento, pur mantenendo una narrativa lovecraftiana vicino al suo cuore contorto.

«The Sinking City è uno dei nostri titoli di maggior successo, grazie alla nostra forte inclinazione al genere horror e all'ambientazione», racconta Sergey Oganesyan, capo della pubblicazione di Frogwares, che spiega come si è arrivati a questo sequel:

«Per noi è stata una sorta di svolta e siamo davvero entusiasti di lavorare su un gioco horror su vasta scala. Abbiamo creato parecchie avventure poliziesche in passato, quindi ora mescoleremo le cose per continuare a fare ciò che la gente ama da noi, ovvero esperienze ricche di storie, pur essendo in grado di evolversi.»

The Sinking City 2 arriverà in un momento non meglio precisato del 2025, e speriamo di saperne di più appena possibile.

Pur sfortunato che fosse, il primo The Sinking City aveva delle idee decisamente interessanti, e se siete curiosi lo potete trovare ad un ottimo prezzo su Amazon per tutte le console.

Per tutti gli annunci e i trailer dell'Xbox Partner Preview, invece, vi consigliamo di andare a recuperare il prima possibile la nostra lista con tutto quello che dovete sapere sui videogiochi presentati nel corso dell'evento.