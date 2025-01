The Sims è tornato davvero su PC e non costa nemmeno pochissimo

Il 2025 è l'anno dei grandi anniversari al quale si uniscono anche Electronic Arts e Maxis che, per celebrare i 25 anni di The Sims, hanno effettivamente pubblicato un bundle speciale disponibile da ora su PC tramite tutte le piattaforme.

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, oggi è arrivata la conferma del lancio di questo speciale pacchetto per celebrare uno dei videogiochi più iconici di sempre.

Da oggi è disponibile infatti The Sims 25° Compleanno - Bundle, una raccolta che include The Sims e The Sims 2, entrambi aggiornati per Windows 10 e 11, che saranno disponibili sull'app EA, su Steam e su Epic Games Store.

I due titoli saranno disponibili anche separatamente come The Sims Legacy Collection e The Sims 2 Legacy Collection, ciascuno completo delle relative espansioni. I giocatori potranno rivivere momenti iconici come il genio imprevedibile, il ladro furtivo e il pagliaccio tragico, oltre a costruire le proprie storie in quartieri ricchi di nostalgia.

Oltre ai giochi classici, EA ha annunciato l’evento Un tuffo nel passato, che offrirà premi settimanali a tema rétro in The Sims 4, come il telefono a disco e il lettore di audiocassette.

Come detto in occasione dei rumor, si tratta sicuramente di un'occasione davvero interessante sia per i fan di lunga data, sia per i più giovani che vogliono scoprire le origini di una serie così iconica.

I primi avranno un modo semplice per poter giocare a The Sims, visto che anche possedendo una copia fisica è difficile che le infrastrutture di oggi siano compatibili. Gli altri potranno recuperare un pezzo di storia videoludica.

Certo lo dovranno fare a un prezzo decisamente elevato, perché The Sims 25° Compleanno - Bundle a €39.99 sul sito ufficiale, con i due giochi venduti singolarmente a €19.99.

Considerato che si tratta di titoli che hanno 25 anni alle spalle, e sono stati portati su PC senza alcuna migliora tecnica, ci saremmo aspettati un prezzo più abbordabile.

In ogni caso il tempismo è propizio perché, nel frattempo, sono arrivati anche dei rivali di The Sims come InZOI che puntano a prendersi quella fetta di mercato.