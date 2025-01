The Sims potrebbe tornare con un rilancio speciale

The Sims celebra 25 anni nel 2025 e, non essendo mai uscito ufficialmente in digitale, Electronic Arts sembra che stia preparando un grande rilancio con un pacchetto speciale.

Come riporta VGC, sembra che l'azienda voglia rilanciare The Sims e The Sims 2 addirittura nel corso della settimana, proprio per la celebrazione dell'importante anniversario.

L'indizio principale arriva da un video pubblicato a inizio mese sull'account ufficiale X di The Sims, che presenta una roadmap di eventi per celebrare il traguardo del quarto di secolo.

Tra questi eventi, uno in particolare si chiama "Nostalgia Now" ed è previsto tra il 27 e il 31 gennaio. Una data che potrebbe essere proprio quella relativa al lancio di The Sims in questa nuova versione.

Inoltre, lunedì scorso, l'account ufficiale ha condiviso un altro indizio: un messaggio con scritto "BRB" (torniamo subito), accompagnato da un'animazione che riprende il menu azioni di The Sims 2 e lo sfondo a quadrati colorati della copertina del gioco.

Secondo i report, The Sims e The Sims 2 dovrebbero essere commercializzati con tutti i pacchetti di espansione originali, anche se resta da chiarire se questo vale anche per i pack con licenze specifiche, come H&M Fashion Stuff e IKEA Home Stuff di The Sims 2.

In attesa di conferma ufficiale, questa sarebbe comunque una bella notizia sia in ambito retrogaming che di puro recupero storico, perché i due titoli non sono stati mai lanciati in digitale a differenza dei capitoli più recenti visto che, appunto, sono stati pubblicati 25 anni fa.

Anche perché i giocatori che possiedono il gioco in formato fisico originale non hanno comunque modo di giocarci in maniera semplice, perché il titolo non è compatibile con gli ecosistemi e sistemi operativi attuali.

Il tempismo sarebbe anche propizio perché, nel frattempo, sono arrivati anche dei rivali di The Sims come InZOI che puntano a prendersi quella fetta di mercato.