InZOI se la prende comoda: il rivale di The Sims è stato rinviato

La notizia era nell'aria già da diverso tempo ma adesso è diventato ufficiale: la versione early access del life simulator InZOI non riuscirà ad uscire in tempo per la fine del 2024.

Il nuovo ambizioso titolo di Krafton ha saputo sorprendere i fan grazie a un impressionante creatore dei personaggi, riuscendo a conquistarli come alternativa credibile a The Sims, che forse si sta invece accontentando troppo.

Gli sviluppatori in passato avevano lasciato intendere che la versione Early Access poteva essere lanciata entro la fine dell'anno, ma nelle scorse ore è arrivata la data di uscita ufficiale, che conferma un rinvio al 2025.

Con un post pubblicato sul server Discord ufficiale (via 80 Level), il game director ha spiegato di aver deciso di posticipare l'uscita dell'accesso anticipato di InZOI al 28 marzo 2025, dopo aver analizzato attentamente i feedback arrivati dagli utenti.

Il director si è scusato con gli utenti per l'attesa più lunga del previsto, paragonando lo sviluppo del gioco al "crescere un figlio": tutto il team di sviluppo vuole assicurarsi che il gioco abbia «fondamenta solide» ma perché ciò sia possibile è necessario tempo.

Nello stesso messaggio sottolinea però che questa è la conferma di come Krafton intenda garantire il miglior lancio possibile per InZOI, così da non deludere nessuno degli oltre 100mila utenti che hanno già potuto provare il tool di creazione personaggi.

Il life simulator fotorealistico ha dunque tutta l'intenzione di prendersela comoda, se ciò servirà a garantire la massima qualità possibile: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere ulteriori novità sullo sviluppo.

Nel frattempo, segnaliamo che Krafton ha già confermato l'uscita di InZOI anche su console, ma ovviamente per queste edizioni servirà ancora più tempo: l'accesso anticipato è attualmente previsto solo su PC.

Se volete ingannare l'attesa con nuovi videogiochi, potete supportare il nostro lavoro acquistandoli su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni aggiuntive.