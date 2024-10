The Sims 4 riceve un aggiornamento che cambia il Tristo Mietitore

Un importante aggiornamento di The Sims 4 ha introdotto significative modifiche al gioco, in particolare al personaggio del Tristo Mietitore, in vista dell'imminente espansione "Life and Death".

Il life-sim di successo (che trovate su Amazon) a quanto pare ha ancora molto da dire, e oggi ce lo ricorda a chiare lettere.

Advertisement

Sapevamo che la nuova e macabra espansione era in arrivo proprio durante il mese di ottobre, ma ora è il momento di prepararsi a modo.

L'update ha completamente ridisegnato l'aspetto del Tristo Mietitore, trasformandolo da una figura inquietante con occhi sporgenti e senza labbra in un affascinante giovane uomo (via GamesRadar).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Questo cambiamento estetico avrà importanti ripercussioni sul gameplay, considerando che la nuova espansione permetterà ai Sim di avere figli con il Mietitore stesso.

La community ha accolto con entusiasmo il restyling del personaggio, definendolo "yassificato" e prevedendo che diventerà uno dei preferiti per la riproduzione, in competizione con Babbo Natale.

Un utente ha commentato: «Grim sta per entrare in competizione con Babbo Natale per il maggior numero di bambini avuti con i Sim dei giocatori».

Ma le novità non si limitano all'aspetto del Mietitore. L'aggiornamento ha introdotto diverse funzionalità legate al tema della morte, come fantasmi giocabili creabili nel Create-a-Sim, contenuti base per tombe e funerali e nuove meccaniche relative alla morte

"Life and Death" si preannuncia come una delle espansioni più rivoluzionarie mai realizzate per The Sims 4.

Oltre alla possibilità di avere figli con il Mietitore, introdurrà un inquietante mondo spettrale e altre novità legate al tema della vita e della morte.

La comunità di giocatori sembra entusiasta delle novità e non vede l'ora di esplorare tutte le possibilità offerte da queste aggiunte.

L'aggiornamento è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di The Sims 4, mentre l'espansione "Life and Death" sarà acquistabile separatamente al momento del lancio.

Con queste novità, il popolare simulatore di vita si prepara ad offrire ai giocatori esperienze ancora più variegate e coinvolgenti (inclusi Sim mancini).