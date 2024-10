The Sims 4, la nuova (macabra) espansione è ufficiale

EA ha pubblicato un breve teaser del prossimo trailer completo per l'espansione Life and Death di The Sims 4.

Il life-sim in questione a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

E se proprio di recente qualcuno è riuscito ad assassinare la Morte in The Sims 4, le prossime novità in arrivo faranno certamente felici i fan.

Il video di 9 secondi (via GamesRadar) mostra scorci di un mondo cupo e gotico, con un Sim vestito con un mantello simile a quello del Tristo Mietitore.

Il teaser ha scatenato numerose speculazioni nella community dei fan. Molti sperano che l'espansione introdurrà finalmente la possibilità di giocare nei panni del Tristo Mietitore, una carriera a lungo richiesta dai giocatori.

Altri ipotizzano l'aggiunta di un "aldilà" o di una carriera legata a una setta della morte.

Il breve filmato mostra un'atmosfera ancora più cupa e gotica rispetto al precedente DLC dei Vampiri, con candele, libri e carta da parati a tema corvo.

Il Sim protagonista indossa un mantello scuro con un simbolo di teschio bianco sulla schiena.

«Abbraccia ciò che verrà dopo», recita il trailer. Questa frase, unita alle immagini mostrate, ha convinto molti fan che sarà possibile impersonare il Tristo Mietitore in persona.

Su Reddit sono emerse altre teorie, con richieste di poter creare delle sette o di esplorare un aldilà per i Sim defunti.

Il trailer completo, in uscita domani alle 17 ora italiana, dovrebbe finalmente svelare tutti i dettagli di questa misteriosa espansione a tema vita e morte per The Sims 4.

I fan attendono con trepidazione di scoprire quali nuove possibilità di gioco verranno introdotte in questo capitolo dai toni particolarmente cupi della popolare serie di simulazione di vita.

