Sì, si può avere un Sim mancino in The Sims 4: ecco come fare

Oggi è possibile divertirsi davvero con qualsiasi tipo di dettaglio, nella creazione dei propri Sim in The Sims 4, ma uno rimane fuori dalle nostre opzioni di scelta: decidere se un personaggio deve essere destrimano o mancino.

Di solito, infatti, questo è un carattere che viene generato casualmente dal gioco (pare con un 10% di possibilità che un Sim sia mancino) e non è presente un "interruttore" che faccia scegliere la mano dominante del vostro prossimo alter ego.

Un modo per rendere comunque mancino un Sim che magari è venuto fuori destrimano però c'è, ed è ovviamente attraverso i comandi cheat che potete inserire nella console del gioco.

Il tema è tornato alla ribalta in queste ore su Reddit, quando uno dei giocatori si domandava come fare a rendere mancino il suo personaggio: dopotutto, ci sono persone che ricreano se stesse in tutti i dettagli, o altre che si ispirano a personaggi dei libri o del cinema che hanno questa caratteristica, e vorrebbero poterla riprodurre fedelemente.

Per farlo, è necessario:

Aprire la Cheat Console nel gioco (Ctrl + Shift + C)

nel gioco (Ctrl + Shift + C) Inserire le seguenti stringhe:

traits.remove_trait trait_handedness_right

E subito dopo:

traits.equip_trait trait_handedness_left

In questo modo, il gioco sovrascriverà il tratto destrimano del personaggio attivo, rendendolo necessariamente mancino.

Di recente, è stato confermato che non vedremo un vero e proprio The Sims 5, con EA che vuole continuare a concentrarsi sul evolvere e arricchire l'esperienza di The Sims 4.

Una scelta coraggiosa, considerando che presto arriverà sul mercato un concorrente agguerrito come InZOI, che promette di far fare un grande balzo tecnico ai simulatori di vita – con tanto di città in cui scorrazzare liberamente e che sembra piuttosto viva.

EA continua comunque a lavorare a Project Rene, il misterioso progetto multiplayer legato all'universo di The Sims, ma del quale non conosciamo ancora i dettagli ufficiali.