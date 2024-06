Life By You, il The Sims di Paradox, è stato cancellato

Non c'è stato nessun lieto fine per Life by You, l'ambizioso simulatore di vita di Paradox Interactive che voleva proporsi sul mercato come un vero concorrente allo strapotere di The Sims, che domina il settore da ormai oltre vent'anni.

Annunciato diverso tempo addietro e sottoposto a numerosi rinvii, che lo avevano fatto slittare da settembre 2023 a marzo 2024, fino all'uscita attesa in early access per questo giugno, Life by You alla fine ha visto invece la definitiva cancellazione, perché Paradox ha ritenuto che il percorso per portarlo al livello a cui avrebbe voluto sarebbe stato eccessivamente tortuoso.

A parlare della decisione è stato il CEO Mattias Lilja, che attraverso i forum ufficiali di Paradox ha fatto sapere che sarebbe stato difficile, ora come ora, migliorare Life by You più di così – e il "così" era un livello non accettabile per la compagnia e la messa in commercio del gioco.

Nelle sue parole:

«Life by You è stato in lavorazione per lungo tempo e siamo stati davvero entusiasti del suo potenziale e delle sue premesse. La nostra speranza è sempre stata quella di poter lasciare un segno in questo genere. Per questo, lo abbiamo rinviato due volte, in modo da dare allo studio e al gioco l'opportunità di esprimere quel potenziale che avevamo visto. Per ogni rinvio fatto, abbiamo visto dei miglioramenti incrementali, che col senno di poi ci hanno portati a concentrarci sui dettagli anziché sull'immagine nel suo insieme. Life by You aveva un numero di punti di forza e poteva contare sugli sforzi e il duro lavoro del team che li ha resi possibili. Tuttavia, quando si arriva a un punto dove ritieni che avere a disposizione più tempo non ti farà più avvicinare a una versione del gioco di cui saresti soddisfatto, allora è meglio fermarsi».

La decisione è ovviamente molto triste anche Paradox e per il team di sviluppo: «è una grande delusione per tutti coloro che avevano riversato sforzi ed entusiasmo nel progetto, soprattutto quando una decisione simile arriva così avanti nello sviluppo», ha ammesso il CEO di Paradox.

La speranza del team, comunque, è imparare da quanto fatto con Life by You per capire come non ripetere gli stessi errori su altri progetti, in futuro.

Per quanto riguarda l'andare a vivere da soli, recitato dal titolo dell'ora abbandonato titolo, a quanto pare per farlo virtualmente dovremo ancora concentrarci su altri giochi – ammesso che gli ulteriori aspiranti concorrenti di The Sims non gettino a loro volta la spugna.