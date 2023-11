The Simpsons Hit & Run 2 stava davvero per vedere la luce

Da troppi anni i giocatori chiedono il ritorno di un classico come The Simpsons Hit & Run, sebbene la notizia emersa in queste ore è piena di rammarico.

Del resto, mesi fa venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel di The Simpsons Hit & Run, sebbene la cosa non si sia mai concretizzata.

Ora, dopo che solo un fan remake in Unreal Engine 5 del gioco dedicato a Homer & Co. ha fatto sognare i fan, è arrivato il momento di parlare di cose maggiormente concrete, sebbene non propriamente felici.

Come riportato da VGC, infatti, il publisher di Hit & Run - ossia Vivendi - ha ricevuto un'offerta per la realizzazione di altri cinque videogiochi dei Simpson, ma ha rifiutato, secondo quanto dichiarato dal produttore.

In un'intervista rilasciata a MinnMax, a John Melchior è stato chiesto che fine avesse fatto il previsto Hit & Run 2, che era in lavorazione presso Radical Entertainment, team che aveva sviluppato il primo gioco.

Melchior ha spiegato che almeno due giochi dei Simpson erano in fase di sviluppo e che all'editore Vivendi Universal Games era stata data l'opzione di farne cinque, ma che l'ha rifiutata.

«The Simpsons Hit & Run 2 sarebbe stato realizzato da Radical, [e] c'era un gioco dei Simpson medievale proposto da Matt Groening, che era stato realizzato da Stormfront dopo Il Signore degli Anelli», ha detto Melchior.

«Il crimine più grande è stato che Vivendi non ha ottenuto la licenza dei Simpson, sebbene avesse presentato un'offerta, poi arrivata: cinque giochi per un tot di dollari, un ottimo affare, e Vivendi ha detto di no. Dopo il successo di Hit & Run».

Alla domanda sul perché Vivendi abbia rifiutato l'accordo, Melchior ha risposto di non saperlo, ma ha confermato che i lavori sul sequel erano già iniziati.

«Non lo so», ha risposto. «Hanno fatto giochi come Cold Winter e Buffy the Vampire Slayer. E per il merito di tutti, il sequel aveva dirigibili, avevamo aerei, avevamo un sacco di cose da fare sui Simpson. Questo sarebbe stato un franchise, senza alcun dubbio».

La speranza è che qualche grande publisher si interessi al progetto, magari cavalcando l'onda dei nuovi episodi dei Simpson in onda su FOX, anche se al momento è difficile saperlo.

Purtroppo, quindi, nonostante i fan chiedano a gran voce un ritorno dei Simpson, ora come ora sono arrivati solo rifacimenti fatti in casa creati dagli appassionati.

Vero anche che l'hype attorno al titolo al sequel mai nato lascia ben sperare per un eventuale ritorno ufficiale, il quale era già nell’aria diversi anni fa.