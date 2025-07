Microsoft e Obsidian Entertainment hanno deciso di rivedere al ribasso il prezzo di lancio di The Outer Worlds 2, fissandolo a 69,99 euro anziché gli 79,99 inizialmente annunciati.

La decisione arriva a poche settimane dall'uscita del titolo, programmata per il 29 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam e Microsoft Store. Una mossa che sembra voler allineare il gioco con gli standard di mercato attuali, evitando di posizionarlo nella fascia premium che molti editori stanno testando.

La scelta di Xbox Game Studios riflette un approccio più cauto rispetto alle tendenze recenti dell'industria videoludica. Negli ultimi anni, diversi publisher hanno iniziato a sperimentare prezzi superiori ai tradizionali 60-70 euro per i titoli AAA, spingendo il limite fino agli 80 euro.

Tuttavia, The Outer Worlds 2 seguirà una linea più tradizionale, probabilmente per massimizzare la penetrazione di mercato del franchise.

Un rappresentante di Xbox ha spiegato a Windows Central che l'obiettivo rimane quello di "offrire ai giocatori mondi incredibili da esplorare", mantenendo i titoli di punta delle festività natalizie a 69,99.

Questa dichiarazione suggerisce che la strategia potrebbe estendersi anche ad altri titoli first-party di Microsoft previsti per il periodo natalizio.

Il sequel del celebrato RPG fantascientifico di Obsidian rappresenta uno dei titoli più attesi dell'anno per gli appassionati del genere. Il primo capitolo aveva conquistato critica e pubblico per la sua narrazione ricca di humor nero e le meccaniche di gioco che omaggiavano i classici del genere come Fallout: New Vegas.

The Outer Worlds 2 promette di espandere l'universo narrativo già apprezzato, introducendo nuove colonie spaziali e conflitti corporativi.

La data di uscita del 29 ottobre posiziona il gioco strategicamente nel periodo pre-natalizio, quando tradizionalmente si concentrano le vendite più importanti dell'anno.

La decisione di Microsoft evidenzia le incertezze che attraversano attualmente l'industria videoludica riguardo ai prezzi ottimali per i nuovi titoli. Mentre alcuni editori come Sony hanno mantenuto prezzi elevati per i loro blockbuster, altri stanno rivalutando le proprie strategie di pricing.

The Outer Worlds 2 potrebbe diventare un test importante per verificare se un approccio più accessibile possa generare maggiori ricavi attraverso volumi di vendita superiori.