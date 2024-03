The Order 1886 è sottovalutato e merita un sequel, secondo i fan

The Order 1886 su PS4 è finito rapidamente nel dimenticatoio. Detto questo, i fan sembrano amarlo ancora parecchio, tanto da invocarne un sequel.

Pensato come una delle prime esclusive PS4, il gioco (che trovate su Amazon) non ha purtroppo ricevuto un'accoglienza positiva da parte della critica.

Diversi mesi fa lo sparatutto in terza persona è tornato a far parlare di sé per il lavoro di un fan che ha apportato una correzione fondamentale ad una scelta stilistica parecchio discussa all'uscita.

Se quindi i fan sembra proprio che non abbiano dimenticato The Order 1886, a quanto pare il loro affetto non finisce qui.

Come riportato anche da GamingBible, alcuni giocatori si sono dati appuntamento su Reddit per ipotizzare un sequel di The Order: 1886.

Se mai dovesse esserci una continuazione del primo capitolo, lo studio che lo realizzerà rimane in dubbio, come ha sottolineato un giocatore durante le discussioni. «Purtroppo, Ready At Dawn Studios non è più di proprietà di Sony».

Inoltre, sono in pochi a non essere d'accordo sul fatto che The Order: 1886 sia un gioco ampiamente sottovalutato.

Purtroppo, però, il titolo non ha ricevuto recensioni favorevoli a causa della breve durata della campagna e del gameplay pesantemente legato ai quicktime.

Questo non vuol dire che un sequel non possa un giorno essere realizzato, ma semplicemente questi potrebbe non avere la stessa "essenza" del primo se un altro studio ne prendesse il posto.

Come giocatori, ci siamo abituati a desiderare sequel che non arrivano mai: parlando di altri titoli sfortunati ma altrettanto amati, infatti, basti pensare che anche Days Gone è inquadrato più o meno alla stessa maniera.

Senza contare che il gran numero di licenziamenti visti in casa PlayStation nelle ultime settimane non faranno sì che progetti come un eventuale sequel di The Order: 1886 vengano realizzati alla leggera.