Days Gone è uno dei «migliori giochi di zombie di tutti i tempi», per i fan

Days Gone non è mai stato davvero dimenticato dai fan, i quali ancora sperano in un sequel (che a quanto pare non si farà mai).

Il gioco (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) è stato accolto moderatamente da critica e pubblico, ma con il passare del tempo l’open world è riuscito a ritagliarsi un gran numero di appassionati.

I risultati non sono bastati per convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP di cui non sappiamo ancora nulla.

Se quindi Sony ha cancellato i piani per un Days Gone 2 a causa della scarsa accoglienza commerciale del titolo, al netto delle petizioni, sembra che i fan non abbiano dubbi sul valore del gioco.

Come riportato anche da GamingBible, l'utente di Reddit "xiosy" ha dato il via alcune settimane fa a un'interessante discussione, scrivendo: «Non capirò mai l'odio verso Days Gone. Per me è uno dei migliori giochi di zombie di tutti i tempi».

E ancora: «A causa di questo odio non avremo mai un Days Gone 2, un gioco che il franchise meritava». Molti fan si sono accodati a questo pensiero, visto che il post ha ottenuto oltre 12mila upvotes.

L'utente "xActuallyabearx" ha scritto: «L'ho giocato per la prima volta due settimane fa. Non ne sapevo assolutamente nulla e mi è piaciuto abbastanza da platinarlo».

A rigor di cronaca, bisogna però ricordare che Days Gone è stato rilasciato al day-one in uno stato non proprio perfetto - a causa di bug e simili - il che potrebbe essere il motivo per cui più persone lo stanno trovando piacevole solo ora, nel 2023.

Inizialmente, il director John Garvin aveva attribuito l'insuccesso del gioco alla stampa specializzata, non prendendosi le sue responsabilità.

Tuttavia, è inutile piangere sul latte versato, specie per il fatto che il gioco ha in ogni caso vissuto un nuovo momento d'oro.

Restando in tema, al momento non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio: si vocifera che il team sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted.

Ma non solo: sembra che, nonostante tutto, sia in produzione un film dedicato a Days Gone e che sia già stato scelto l’attore principale per Deacon.