The Order 1886 è uno dei giochi «più sottovalutati mai realizzati», concordano i fan

I giocatori PlayStation probabilmente lo ricordano bene, visto che parliamo del gioco sviluppato dai Ready at Dawn al lancio di PlayStation 4, The Order 1886.

Nato come una delle prime esclusive PS4, il gioco (che trovate su Amazon) non si è purtroppo guadagnato un'accoglienza positiva da parte della critica.

Advertisement

Alcuni mesi fa lo sparatutto in terza persona è tornato a far parlare di sé per il lavoro di un fan che ha apportato una correzione fondamentale ad una scelta stilistica molto discussa ai tempi dell'uscita.

Se Ready at Dawn ha voltato pagina, dedicandosi alle sue creazioni per la realtà virtuale (e non solo), sembra però che i fan non abbiamo dimenticato The Order 1886.

Ambientato in una Londra di ispirazione steampunk, il gioco è incentrato sui Cavalieri della Tavola Rotonda che proteggono il governo da minacce soprannaturali come vampiri e lupi mannari.

Certo, The Order 1886 è sicuramente un gioco un po' corto, e forse è per questo che è finito rapidamente nel dimenticatoio. Detto questo, i fan sembrano amarlo parecchio, nonostante tutto.

L'utente Reddit OU812fr ha dato il via alla conversazione, scrivendo: «L'ho giocato quando è uscito e ora di nuovo su PS5, ma seriamente - come fa questo gioco a essere così bello?»

E, ancora: «Tutti quelli di Ready at Dawn dovrebbero essere lodati. Non credo che un altro gioco da allora abbia eguagliato l'aspetto di questo. La grana della pellicola, la profondità di campo, i graffi dell'obiettivo, la messa a fuoco morbida... Questo gioco ha un aspetto cinematografico che non è mai stato replicato ed è semplicemente fantastico».

L'utente tigertron1990 ha detto: «Uno dei giochi più sottovalutati mai realizzati. Vorrei solo che fosse più lungo», mentre pgpwnd ha aggiunto: «È più bello di qualsiasi gioco per PS5».

Coin-Drop ha osservato: «Ho amato alla follia questo gioco. Vorrei che avesse avuto un sequel come previsto in origine».

Purtroppo, quel sequel non è mai arrivato - e a quanto pare non arriverà mai, con buona pace dei fan.

Parlando di altri titoli sfortunati ma altrettanto amati, anche Days Gone è inquadrato più o meno alla stessa maniera di The Order 1886.