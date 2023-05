The Legend Of Zelda Tears of the Kingdom già a prezzo scontato!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom a soli 65,49€, con un piccolo risparmio sull'usuale prezzo di listino di 70€.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rappresenta il seguito del celebre The Legend of Zelda: Breath of the Wild del 2017. Come nel suo predecessore, il gioco si svolge nell'open world di Hyrule, che è stato espanso per permettere un'esplorazione più verticale, incluso l'aggiunta di elementi volanti.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un 10, abbiamo affermato che "si dice che la perfezione non esista, ma The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la cosa che più si avvicina a questa definizione. Perché la storia dei videogiochi non ha mai visto un mondo con tre livelli di esplorazione da vivere con una fluidità sconcertante, da esplorare con un gameplay che offre una vera libertà totale senza opprimere il giocatore con il proverbiale imbarazzo della scelta ma, al contrario, supportando come mai prima d’ora ogni sua intenzione".

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme.